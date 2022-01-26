الامارات | «التوطين»: غداً بدء تطبيق «حماية الأجور» اختيارياً على العمالة المساعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين»: غداً بدء تطبيق «حماية الأجور» اختيارياً على العمالة المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين‬⁩ عن بدء التطبيق الاختياري لنظام حماية الأجور على العمالة المساعدة اعتباراً من غداً الخميس 27 يناير 2022، بما يتيح لأصحاب العمل سداد أجور هذه العمالة الكترونيا عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من المصرف المركزي.

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