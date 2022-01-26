الامارات | تطبيق مبتكر لقراءة وتخطيط القلب وتحليل البيانات في 10 ثوان بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مبتكر لقراءة وتخطيط القلب وتحليل البيانات في 10 ثوان بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها رخصت أخيراً، تطبيقاً مطوراً لقراءة وتشخيص نتائج تخطيط القلب وتحليل النتائج الفورية بدقة 95%، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي

وبموجب ترخيص التطبيق من قبل قطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصبح متاحاً للاستخدام في دولة الإمارات، وتأتي أهمية ترخيصه نظراً لقدرة التطبيق على قراءة وتحليل وتشخيص سريع ودقيق لتخطيط القلب الكهربائي ECG للكشف عن حالة المريض بشكل عام وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة بشكل خاص، في حالات حدوث اضطراب في انتظام عمل القلب.

ويتم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي قراءة تخطيط القلب وتحليل البيانات للمسعف خلال 10-30 ثانية سواء خلال حوادث الطرق أو المنزل، من خلال نقل الصورة الحقيقية لواقع تخطيط القلب إلى المستشفى بعد تحليله بنسبة دقة تصل إلى 95%، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد وإنقاذ حياة المرضى.

والتطبيق لديه القدرة على تشخيص عدد (45) مرض من امراض القلب وذلك بأقل من 10 ثواني منها، تسارع أو تباطؤ نبضات القلب، اضطراب في التوصيل الكهربائي، احتشاء عضلة القلب، زيادة حجم البطينين أو الأذينين، التهاب التامور، الذبحة الصدرية.

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