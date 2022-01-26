الامارات | سلطان الجابر: مشروع يلزم المطاعم بوضع مواصفات إرشادية لـ"سعرات ومكوّنات الوجبات" أمام الحكومة قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: مشروع يلزم المطاعم بوضع مواصفات إرشادية لـ"سعرات ومكوّنات الوجبات" أمام الحكومة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أن الوزارة تتعاون حالياً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الرقابية في الدولة، لتنفيذ مشروع وضع مواصفات إرشادية للوجبات الغذائية في الدولة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، لدراستها واعتمادها كلائحة فنية ملزمة لجميع المطاعم والمنافذ في الدولة.

وأفاد الجابر، رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس، مروان عبيد المهيري، حول "احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات"، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، بأنه بالرغم من أن هذا الاجراء يأتي في صلب أعمال واختصاصات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، باستحداث مواصفات قياسية تختص بالبيانات الإيضاحية للوجبات في المطاعم والمنشأة الغذائية التي تقدم الوجبات الغذائية، وذلك من باب المساهمة الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

وقال: "المواصفات الإرشادية تضمنت بعض البنود مثل السعرات الحرارية، وذكر أسماء المواد، والمكونات التي تدخل في هذه الوجبات، وأن يتم سرد كل البيانات والمعلومات الأساسية التي تساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بتوفير كافة المعلومات والبيانات".

وأضاف : "عملنا في المرحلة الأولى لهذه المبادرة على وضع مواصفات إرشادية لدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن خلال الجهات الصحية والرقابية الموجودة في الدولة نتعاون على رفع هذه المواصفة إلى مجلس الوزراء الموقر، لاعتمادها بحيث تكون لائحة فنية الزامية للتطبيق حسب الإجراءات المتبعة".

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