الامارات | "البلديات والنقل" تخصص 23 موقعاً لـ"الشواء" في أبوظبي .. تعرّف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن "البلديات والنقل" تخصص 23 موقعاً لـ"الشواء" في أبوظبي .. تعرّف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي 23 موقعاً مخصصاً للشواء في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، داعية أفراد المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية عند استخدام هذه المرافق

وذكرت الدائرة، على منصاتها الإلكترونية الرسمية، أنه يمكن الآن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالشواء في عشرات الحدائق والمتنزهات في مختلف أرجاء أبوظبي والعين والظفرة، مشددة على ضرورة تحلي جميع الزوّار بحسّ المسؤولية عند استخدام الحدائق والالتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم وعلى البيئة.

ووفقاً للدائرة، ضمت مواقع الشواء 13 حديقة ومتنزه داخل جزيرة أبوظبي، شملت 4 منتزهات في شارع الخليج العربي هي (1 و 2 و 4 و 5)، بالإضافة إلى حديقة الدولفين بشارع الشيخ زايد، حديقة الزعفرانة بشارع المرور، الحديقة الرسمية بين شارعي سلطان بن زايد ودلما، حديقة التراث بين شارع الزاهية وإشارة ميناء زايد، حديقة السجي بين شارعي الخليج العربي والبطين، حديقة البوم بين شارعي البطين واليزوة، حديقة النوفل بين شارعي اليزوة والمقر ، حديقة العائلة بين شارعي الحصن وخالد بن الوليد، حديقة العائلة بين شارعي مبارك بن محمد وخالد بن الوليد.

كما حددت الدائرة 10 مواقع مخصصة للشواء في البر الرئيس، بينها 4 حدائق في منطقة الشامخة، هي " الكادي، البيرق، الفانوس، البراجيل"، بالإضافة إلى حديقة ربدان بمنطقة ربدان، حديقة خليفة بمدينة خليفة، حديقة ومنتزه الوثبة، حديقة الختم بمدينة الختم، حديقة العدلة بمدينة العدلة، منتزه بوابة ياس الشمالية بجزيرة ياس".

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