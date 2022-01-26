الامارات | "المعرفة" تطلق دليلاً لتأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" تطلق دليلاً لتأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دليلاً إرشادياً حول متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع مركزاً للطفولة المبكرة في دبي، وذلك ضمن خطواتها الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة في إمارة دبي، بما يواكب النمو المطرد للقطاع خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تحتضن دبي أكثر من 200 دار حضانة ومركزاً للطفولة المبكرة، من بينها 15 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة تم افتتاحها خلال العام 2021م.

وتعد مرحلة الطفولة المبكرة إحدى المراحل الأساسيّة في تطوّر ونُمُو الطفل، وتشمل المرحلة العُمريّة مُنذُ ولادته وحتى بلوغِه 6 سنوات.

ويوفر الدليل المعلومات والإرشادات والخطوات التي قد يحتاج إليها مزودي الخدمات التعليمية الحاليين أو الجدد لتأسيس أو توسيع مركزٍ للطفولة المبكرة في الإمارة بما يواكب مستهدفات حكومة دبي لتقليص متطلبات التوثيق وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات إصدار التصاريح خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي في الإمارة.



وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش: "نطلق هذا الدليل الشامل الذي يوفر كافة المعلومات والإرشادات التي قد يحتاج إليها المستثمرين الحاليين أو الجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة في قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي، والذي يعد امتداداً لقدرات مجتمع دبي متعدد الثقافات والمؤهلة لتحقيق مستويات عالمية في مرحلة الطفولة المبكرة".

وأضاف:" انطلاقاً من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز ازدهار المجتمعات، فإن ثمة فرص واعدة متوفرة لازدهار قطاع الطفولة المبكرة وتلبية احتياجات مجتمع دبي، وسنواصل بدورنا العمل عن كثب مع شركائنا في هذا القطاع لضمان حصول الأطفال على فرص التعلم الجيد والازدهار ضمن بيئة متناغمة تضع جودة حياة كل طفل في مقدمة أولوياتها واهتماماتها".

وتتضمن الإرشادات الخاصة بتأسيس أو توسيع مراكز الطفولة المبكرة في دبي أن ضرورة أن يكون لدى المركز خطط تعليم ورعاية مخصصة، وأن يكون لها هيكل حوكمة واضح، وأن يتمتع جميع الموظفين العاملين بمؤهلات ومعرفة وخبرة تتناسب مع أدوارهم في المركز، وأن يتمتع الموظفون الذين يعتنون بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 يومًا و 35 شهرًا بالخبرة في رعاية الرضع والأطفال الصغار ونموهم.



وفي هذا السياق، فقد حدد الدليل الخطوات اللازمة لإكمال وإرسال خطة الرعاية والتعليم والمستندات المطلوبة، وتحديد المتطلبات والشروط التشريعية والتنظيمية الرئيسية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب على مراكز الطفولة المبكرة تطبيقها، بالإضافة إلى إرشادات منهجية للمساعدة في توفير أدوات فاعلة من شأنها تحقيق الأهداف المشار إليها في خطة الرعاية والتعليم المقدمة للهيئة.

وحدد الدليل العناصر التي يتعين على مقدم الطلب تقديم معلومات موجزة بشأنها ضمن خطة الرعاية والتعليم وتشمل الخدمات وأنشطة الرعاية والتعليم التي يتم التخطيط لتقديمها، بما في ذلك كيفية إسهام منهجيات وأساليب التدريس في تعزيز جودة حياة الأطفال وتعلمهم وتطورهم، والمنهاج التعليمي المطبق ، واكتساب اللغة العربية، وتوضيح كيفية إسهام البرامج المقترحة في تعزيز ثقافة وهوية دولة الإمارات لدى الأطفال لاسيما الإماراتيين، وخطة تطوير الرعاية والتعليم الدامجين في المركز، التي يشترط أن تكون متماشية مع إطار سياسة التعليم الدامج في دبي.

ويستفيد قطاع الطفولة المبكرة في إمارة دبي من جهود متواصلة لحكومة دبي تركز على ضمان جودة التعليم والرعاية، وجودة الحياة للأطفال في سن مبكرة، وذلك انطلاقاً من قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي.

وتبعاً للقرار، تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإشراف على عمل جميع مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، وجودة التعليم والرعاية التي تقدمها هذه المراكز للأطفال في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، بالإضافة إلى التأكد من التزامها بالإجراءات والقوانين النافذة، وتنظيم خدمات التراخيص بمختلف أنواعها وأشكالها.

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