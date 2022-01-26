الامارات | %99.22 نسبة الفصل في القضايا بمحاكم رأس الخيمة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن %99.22 نسبة الفصل في القضايا بمحاكم رأس الخيمة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تحقيقها نتائج إيجابية وإنجازات تغلبت على التحديات التي واجهتها خلال العام القضائي الماضي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته إدارة التفتيش القضائي، موضحة أنها استقبلت 8852 قضية، فصلت في 8783، وأجّلت 69 قضية إلى العام الجاري، بنسبة فصل بلغت 99.22%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة عبر الاتصال المرئي، لاستعراض أعمال المحاكم، وإنجازات الدائرة على المستوى القضائي خلال عام 2021، بحضور رئيس الدائرة، المستشار أحمد محمد الخاطري.

وقال الخاطري إن الدائرة حريصة على تحقيق العدالة الناجزة، ومنح الحماية القانونية لمختلف أطياف المجتمع، وذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز الثقة بالنظام القضائي في إمارة رأس الخيمة، الذي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات قضائية طويلة، وفي إطار سعي الدائرة المتواصل لتقديم خدمات قضائية متطورة ومتكاملة، تتسم بالسرعة والكفاءة والجودة الفائقة، وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس على سعادة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.

وأوضح أن العام الماضي شهد تطورات عدة على الصعيد القضائي، لضمان استدامة العمل القضائي في ظل جائحة «كوفيد-19»، منها تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية للحفاظ على سلامة القضاة والموظفين والمتعاملين، والاستفادة من التقنيات الحديثة للدائرة، والاعتماد على البنية التكنولوجية لحكومة رأس الخيمة، مع الاستغلال الأمثل للبيئة التقنية في مباشرة الإجراءات وعقد الجلسات القضائية «عن بعد»، وتحقيق معدلات مميزة في خفض أمد التقاضي، ورفع نسبة الفصل في القضايا.

وأضاف أن محاكم رأس الخيمة المدنية فصلت في 5568 قضية، من إجمالي 5628 قضية، وتم تأجيل 60 إلى العام الجاري، بنسبة فصل 99% على مستوى درجات التقاضي الثلاث.

وأوضح أن عدد القضايا المتداولة أمام محكمة التمييز بلغ 172 قضية، فصل في 162 قضية بنسبة 94.18%، وفصلت محكمة الاستئناف في 841 قضية، بنسبة فصل 99%، وفصلت المحكمة الابتدائية في 4565 قضية، بمعدل فصل 99%.

وأشار إلى أن القضايا الجزائية بلغت 3224 قضية، فصلت في 3215، بنسبة 99.72%، وتداولت محكمة التمييز 141 منها، فصلت في 140، بنسبة 99.29%، وتداولت محكمة الاستئناف 587 قضية، فصلت في 586 منها، بنسبة 99.82%، وتداولت المحكمة الابتدائية 2496 قضية، فصلت في 2489، بنسبة 99.72%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news