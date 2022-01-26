الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «سكوتر»

لاحظ زوّار حديقة الممزر، وجود شباب وأطفال يستخدمون آلة «سكوتر» الكهربائية فوق الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، وبسرعات مرتفعة، ما يهدد سلامتهم. الأمر الذي يستوجب تنظيم استخدام هذه الآلة.

جودة

دعا متسوقون الجهات المختصة بالشارقة، إلى مراقبة جودة الأغذية المبيعة في المحال التي تعرض سلعاً استهلاكية في أواخر مدة صلاحيتها، وذلك نظراً للإقبال الكبير عليها من المتسوقين.

مخرج

طالب سكان في مشروع النبض في دبي الجنوب، المطوّر المسؤول، بفتح مخرج من المنطقة باتجاه جبل علي و«إكسبو دبي»، من خلال إنشاء جسر علوي أو نفق، لتسهيل وصولهم إلى تلك الوجهات، وتحاشياً للسير مسافات طويلة قبل بلوغها.

مواقف

دعا سائقون الجهات المعنية، إلى إنشاء مواقف خاصة للدراجات النارية في أرجاء الدولة، تتناسب مع حجمها، تحاشياً لإيقافها في المواقف المخصصة للمركبات، وإشغالها مساحة كبيرة.

فحص

طالب مقيمون في الشارقة والمناطق الشمالية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإلزام المستشفيات بمدة قصوى لإرسال نتيجة فحوص كورونا، بما لا يتجاوز 24 ساعة، أسوة بدبي، إذ يشكو بعضهم تأخرها لأكثر من ثلاثة أيام.

معرض

أثنى زائرون لمؤتمر ومعرض الصحة العربي المقام حالياً بدبي، على التنسيق عالي الكفاءة من الجهات المنظمة، على الرغم من العدد الكبير للحضور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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