الامارات | «الأرصاد»: انخفاض جديد في «الحرارة» هذا الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض جديد في «الحرارة» هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم الثلاثاء، صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يشهد الطقس غداً تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن يوم الخميس،:سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة، سيكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مؤكداً حدوث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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