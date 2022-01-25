الامارات | طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى الأكثر التزاماً بـ «الدوام الحضوري»

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى الأكثر التزاماً بـ «الدوام الحضوري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت نسب حضور الطلبة في المدارس، في أول يوم دوام دراسي حضوري، بعد تطبيق نمط التعليم عن بعد خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأكد مديرو مدارس أن حضور الطلبة من المجموعة الأولى، المقرر حضورها في المدارس، كان جيداً في أول يوم دراسي حضوري، إذ راوحت نسب الحضور بين 80 و90%، خصوصاً بين طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، الذين سجلوا نسب حضور أعلى مقارنة بأقرانهم من المراحل الدراسية الأخرى.

وعزوا تغيب عدد من طلبة الصف الثاني عشر في اليوم الأول إلى ضرورة حصولهم على نتيجة فحص «كورونا» سلبية، مشيرين إلى تأخر نتائج الفحص لعدد من الطلبة، ما اضطرهم إلى عدم الحضور إلى المدارس.

وأكدوا التزام الطلبة والكوادر التعليمية بالإجراءات الاحترازية في اليوم الدراسي الحضوري الأول، ما يعزز من حماية المجتمع المدرسي من الإصابة بفيروس «كورونا».

ومن جهة أخرى، وزع دليل العودة التدريجية الآمنة للتعليم الحضوري للفصل الدراسي الثاني، الذي نشرته الوزارة على «تليغرام» أخيراً، طلبة الدوام الحضوري في المدارس الحكومية على مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى، التي بدأت دوامها أمس، رياض الأطفال، وطلاب الحلقة الأولى، وطلاب الثاني عشر، أو الثالث عشر وفق النظام البريطاني، الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسة، إضافة إلى طلاب التعليم العالي مع تطبيق نظام المرور الأخضر.

وتشمل المجموعة الثانية عودة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية المتبقية إلى المدارس بدءاً من 31 يناير.

وأكد الدليل أن التعليم سيكون متاحاً عن بعد لجميع طلبة التعليم العام، وفقاً لرغبة ولي الأمر، حتى إعادة تقييم الأوضاع الصحية في الدولة. أما طلبة التعليم العالي، فيقتصر خيار التعليم عن بعد على المصابين والمخالطين منهم، مع تقديم تقرير طبي صادر من الجهات المعتمدة في الدولة، يثبت الحالة الصحية.

كما شدد الدليل على تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعار آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، تنفذ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، زيارات رقابية على المدارس الحكومية لضمان الامتثال للإجراءات الاحترازية، ومتابعة تطبيق التعاميم والإجراءات الخاصة بالتطعيم والفحوص ودليل العودة الآمنة.

وحددت المؤسسة جملة من الإجراءات المتعلقة بالعودة التدريجية للطلبة، أبرزها إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) للطلبة، والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية.

ويتعين على الطالب بعدها إجراء فحص مسحة الأنف كل أسبوعين. كما يتعين على العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام «الحصن» وإبراز حالة المرور الأخضر عند دخول المنشأة التعليمية.

ويطبق نظام المرور الأخضر على أولياء أمور الطلبة، أيضاً، عبر تطبيق «الحصن» لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية لا تزيد صلاحيتها على 96 ساعة.

• دليل العودة التدريجية الآمنة وزع طلبة الدوام الحضوري في المدارس الحكومية على مجموعتين.

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