الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفايات

انتقد قرّاء التصرفات غير المسؤولة، الصادرة عن بعض مرتادي المناطق البرية، الذين يتركون خلفهم كميات كبيرة من النفايات، واستهجنوا هذا السلوك غير الحضاري، مطالبين بدوريات تراقب مناطق التخييم، وفرض عقوبات صارمة وغرامات على المخالفين.

تفاوت

استغرب متعاملون التفاوت الكبير في أسعار إطارات السيارات بين المتاجر، لافتين إلى طرح بعضها خصومات كبيرة للمنتج ذاته، وبالمواصفات نفسها، ما يشير إلى احتمال وجود مبالغة في الأسعار في بعض المتاجر.

تنظيم

امتدح قراء إجراءات الدخول إلى القرية العالمية والخروج منها، مشيرين إلى قدرة المنظمين على إدارة الحشود الكبيرة بسلاسة ويسر، وفي الوقت نفسه، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

عروض

لاحظ مستهلكون قيام متاجر بالإعلان عن عروض ترويجية لسلع بأسعار منخفضة، ليفاجؤوا بعد زيارتهم المتاجر المعنية، بأن الأسعار المدونة في الإعلان فقط لكمية قليلة من المنتج، الأمر الذي اعتبروه نوعاً من التحايل.

قصابون

على الرغم من وجود مقصب دبي في جوار سوق المواشي، إلا أن زائري السوق يرصدون عدداً من القصابين غير المرخصين، الذي يعرضون خدماتهم في الذبح والتقطيع بالمخالفة للقانون!

مراقبة

يعاني سكان في الشارقة تجاهل ملاك بنايات سكنية وضع كاميرات مراقبة في مواقف السيارات، الأمر الذي يفقدهم الأمان على سياراتهم التي تتعرض لحوادث وخدوش مجهولة المصدر، مطالبين بفرض تركيب الكاميرات في المواقف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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