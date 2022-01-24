الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مخلفات

طالب سكان في أبراج سكنية بتشديد العقوبات على مخالفات إلقاء المخلفات، أياً كان نوعها أو حجمها أو وزنها من الشرفات، وذلك بعد حوادث عدة وقعت أخيراً، وألحقت الأذى بأشخاص أو ممتلكات، مشيرين إلى دور المكاتب العقارية في الحد من هذا السلوك.

مبيعات

طالب متسوقون مراكز التسوق والمحال المتخصصة ببيع المنتجات الإلكترونية والكهربائية المنزلية، بإجراء دورات متخصصة لمندوبي المبيعات العاملين لديها، وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن تلك المنتجات، لافتين إلى أنهم اتخذوا قرارات شراء خاطئة نتيجة لمعلومات غير دقيقة أدلوا بها.

دراجات

اشتكى مشاة في ضواحٍ سكنية تابعة لدبي، تهور بعض سائقي الدراجات النارية المخصصة لخدمات توصيل الطعام، لافتين إلى استخدامهم للأرصفة وبسرعات عالية لتجنب الوقوف أمام الإشارات المرورية أو الازدحام.

احتيال

لاحظ قراء خلال الفترة الأخيرة، كثرة تلقيهم لرسائل احتيالية عبر تطبيق «واتس آب»، والبريد الإلكتروني، تطالبهم بالتواصل عبر الأرقام المدونة في الرسالة لتحديث البيانات لتفادي إغلاق بطاقاتهم أو حساباتهم المصرفية!

نقد

ترفض متاجر في السوق الصيني الدفع بواسطة البطاقات البنكية وتشترط التعامل النقدي، فيما تماطل بعض المتاجر في إصدار فواتير بعملية الدفع، الأمر الذي دفع بعض الزبائن إلى التساؤل عن السبب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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