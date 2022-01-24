الامارات | «الصحة» تعرض حزمة من أحدث خدماتها المبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعرض حزمة من أحدث خدماتها المبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتستعرض الوزارة في مشاركتها تحت شعار «مستقبل الريادة الصحية» حزمة خدمات رقمية مبتكرة، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.

وتشهد منصة الوزارة إطلاق حزمة خدمات مبتكرة ومشروعات ومبادرات رائدة تسهم في تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة والنماذج التنبئية لإدارة المرافق الصحية وتطبيق نظم المعلومات الصحية وغيرها من المشروعات الريادية لتحقيق استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن نجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، وفي ظل هذا الزخم الإيجابي الذي ترسخه الدولة، في صدارة الدول التي تقود مرحلة عبور الجائحة بثقة وتفاؤل، بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة للقطاع الصحي، يعزز نموذج دولة الإمارات الريادي، وما برهنته من قدرات استثنائية في إدارة وحوكمة «كوفيد-19» بفضل كفاءة منظومتها الصحية الوقائية، واستباقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الحكيمة، بما يظهر إمكانات وقدرات تنظيمية عززت الثقة لدى دول العالم، ودفعتهم للمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية في الإمارات.

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، بأن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يشكّل مناسبة لإبراز جهود ومشروعات الوزارة، وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية في مجالات الخدمات التنظيمية والإشرافية على القطاع الصحي، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على آخر المستجدات، وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية، بما يواكب رؤية التطوير الحكومي التي تركز على بناء منظومة راسخة لاستباق الفرص.

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