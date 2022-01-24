الامارات | 3 حالات للإغلاق التدريجي للمدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات للإغلاق التدريجي للمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاثة إجراءات للإغلاق التدريجي عند اكتشاف حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في المدارس الحكومية، وذلك عقب إعلانها، الأسبوع الماضي، عن العودة الآمنة لنظام التعليم الحضوري ابتداء من اليوم، استناداً إلى توصيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات.

ويعود طلبة رياض الأطفال، وطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الرابع، إضافة إلى طلبة الثاني عشر، إلى الدوام الحضوري اليوم، في حين يستمر الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر في التعليم عن بُعد حتى 28 يناير الجاري.

وحدد دليل العودة الآمنة للمدارس الحكومية ثلاث حالات للإغلاق التدريجي، الأولى عند اكتشاف حالتين إلى سبع حالات إصابة في الصف، ما يستدعي إغلاق الصف كاملاً، والانتقال إلى نظام التعليم عن بُعد، وهي حالة ضمن خانة «الكود الأخضر»، وتعد «تحت السيطرة» ضمن تصنيفات الدليل.

والثانية اكتشاف ثمانٍ إلى 23 إصابة في إحدى المجموعات التعليمية الكبيرة، ما يستدعي تحويلها إلى التعليم عن بُعد. وعلى الرغم من أنها تقع ضمن «الكود البرتقالي» للحالات الحرجة، لكنها تبقى تحت السيطرة. والثالثة، اكتشاف 24 حالة أو أكثر في المدرسة في مجموعات دراسية مختلفة، ما يستدعي إغلاق المدرسة بشكل كامل.

وتقع هذه الحالة في خانة «الكود الأحمر»، وتعد «خارجة عن السيطرة» و«خطيرة».

وكانت «الإمارات للتعليم» قد حددت جملة من الإجراءات المتعلقة بالعودة التدريجية للطلبة، أبرزها إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لجميع الطلبة، والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص مسحة الأنف كل أسبوعين.

وعلى العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن، وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول إلى المنشأة التعليمية. وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية، صلاحيتها 96 ساعة.

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