الامارات | دبي تربط أحياءها بمسارات الدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تربط أحياءها بمسارات الدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبّقت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطة متكاملة لتطوير مسارات الدرّاجات الهوائية في أنحاء الإمارة، بالاعتماد على أفضل المعايير والمواصفات العالمية، والأدلة الفنية، وبما يتوافق مع طبيعة كل منطقة، وتصنيف المسارات فيها، ومنها تحديد سرعات الدراجات الهوائية في دبي بـ30 كلم/ ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20 كلم/ ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب.

وتضمنت الخطة تنفيذ 296 كلم من المسارات الإضافية بحلول عام 2026، ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 759 كم، وهي تهدف إلى ربط المناطق الساحلية، مثل مناطق جميرا والصفوح ومارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا، مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا، وربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

وتعمل بلدية دبي على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول يُناهز 65 كلم، ضمن أكثر من 10 حدائق عامة، تشكّل إضافة نوعية لمشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة دبي، والهادفة إلى تشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية على الارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة.

وتشكّل مضامير الدرّاجات في حدائق دبي، ومنها مسار حديقة مشرف (4 كلم)، ومسار حديقة الورقاء3 (3 كلم)، ومسار الحديقة القرآنية (3.2 كلم)، من الوجهات العائلية المميزة للتمتع بنزهات هادئة على الدراجة الهوائية، حيث يمكن للعائلات والأفراد من مختلف الأعمار قضاء أوقات مسلية، وممارسة هذه الرياضة ضمن إطار طبيعي أخّاذ زاخر بالأشجار والأزهار الفريدة. وكانت بلدية دبي أعلنت، أخيراً، إنجاز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في حديقة مشرف الوطنية، الذي سيبلغ طوله الإجمالي مع اكتمال مرحلتيه 50 كيلومتراً، ليكون بذلك أول مسار جبلي من نوعه في دبي.

ويمتد المضمار بين ما يزيد على 70 ألف شجرة، وقد قسّم إلى مرحلتين، الأخضر والأزرق، بطول يبلغ 20 كيلومتراً، والمسار الأحمر بطول 30 كيلومتراً (قيد الإنشاء)، وصُمم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، مع الإشارة إلى أنه يتميّز باحتوائه على ثلاثة جسور عبور كمرحلة أولى، تصل إلى 10 جسور عند اكتمال المشروع، ليكون بذلك الوجهة الجديدة ضمن «#وجهات_دبي» لهواة هذه الرياضة والمغامرة، وموقعاً مميزاً مناسباً لاستضافة مسابقات إقليمية وعالمية.

ويشهد مجتمع راكبي الدراجات الهوائية في دبي نمواً متسارعاً مع انتشار مسارات الدراجات الهوائية، التي تشكل إضافة نوعية إلى «#وجهات_دبي» البارزة والمقصودة من سكّان المدينة وزوّارها على حد سواء، لاسيما مع بداية فصل الخريف من كل عام، حيث ينطلق محبو هذه الرياضة من مختلف الأعمار لممارسة هوايتهم في ظل أجواء مناخية منعشة، وإطار آمن تماماً.

وتمتد مسارات الدراجات الهوائية عشرات الكيلومترات في أرجاء المدينة، وضمن مناطقها الحيوية، سواء في أحياء رئيسة أو مناطق الشواطئ، وكذلك في الحدائق العامة، حيث يمكن لهواة الطبيعة والأجواء المفتوحة ممارسة هذه الرياضة، أو التمتع بجولة على الدرّاجة بين المساحات الخضراء، أو على طول المسارات المصممة لربط أحياء المدينة الداخلية والطرقات الرئيسة فيها ببعضها بعضاً، فتلبي متطلبات هواة ممارسة الرياضة، وتشكل وسيلة تنقل آمنة هادفة لحماية البيئة، وتوفير جودة حياة مستدامة لسكان المدينة.

وأسهم انتشار المسارات وتحديد السرعات عليها وتجهيزها ببنية تحتية مبتكرة إلى جانب سهولة فرص استئجار دراجة هوائية، في تعزيز تحوّل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، فضلاً عن أثر ذلك في دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، فضلاً عن الإسهام في الجهود الدولية المبذولة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ويرسّخ بالتالي مكانة دبي كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كلم خلال الفترة من 2018 حتى 2021، وهي تغطي العديد من المناطق مثل الورقاء، وشاطئ جميرا، وند الشبا، وموقع إكسبو 2020، ووسط المدينة، وجبل علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، وهور العنز، والقصيص، والبرشاء.

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بوسائل التنقّل المرن والمستدام في دبي، مثل الدراجات الهوائية، لذلك تأتي خطة الهيئة ضمن هذا المجال لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، وتحقيق السعادة للسكان، ولذلك نفذت الهيئة 463 كم من مسارات الدراجات الهوائية في مختلف مناطق إمارة دبي، حيث شملت سيح السلم وباب الشمس وقناة دبي المائية، إضافة إلى المشروعات المنجزة في الخوانيج والورقاء والمسارات المشتركة في منطقة القصيص، ومنطقة الكرامة والمنخول.

وتوفر دبي لهواة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار، ما يزيد على 74 محطة لاستئجار الدراجات، ليجد محبو هذه الرياضة خياراً واسعاً لممارسة هوايتهم من خلال 760 دراجة في موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، في عدد من المناطق منها، منطقة مرسى دبي، وشارع شاطئ الجميرا، وأبراج بحيرات الجميرا، الروضة، ومرتفعات البرشاء، وقناة دبي المائية، ومدينة دبي للإعلام، ومنطقة داون تاون دبي والقدرة، إضافة إلى مناطق التنقل المرن للشوارع الآمنة في أحياء الكرامة والمنخول، ليتمكن محبو هذه الرياضة من ممارستها إما من قلب مدينة دبي النابض بالحياة، والمزوّد بمسارات مبتكرة متنوعة، مثل مسار جميرا أو مسار القناة المائية الذي يطل على أحد أحدث «#وجهات_دبي» السياحية، أو بعيداً عن المدينة، بين الكثبان الرملية الخلابة في «مسار القدرة»، إضافة إلى إمكانية التمتع بمغامرات جبلية ممتعة في «مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية».

وتعد منطقة حتّا من أهم (#وجهات_دبي)، إذ تستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار من داخل الدولة وخارجها، بما تتمتع به من مقومات جذب بيئية وتراثية، فضلاً عما توفره من خدمات ومرافق متنوعة لضمان سعادة الزوار.

ويعتبر مسار القدرة للدرّاجات الهوائية أطول مسار للدراجات الهوائية في دبي، إذ يمتد بطول 135 كم، ليربط منطقة البراري حتى باب الشمس على طول شارع القدرة، وبالقرب من بحيرات القدرة، ويعتبر من المسارات المفضلة للرياضيين المحترفين.

أما ثاني أكبر مسارات الدراجات الهوائية، فهو مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية، بامتداد 52 كيلومتراً، الذي يوفر لهواة هذه الرياضة وجهة لتجربة شائقة في ركوب الدراجات الهوائية بين أحضان جبال حتا الرائعة.

ويتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين إلى المتمرسين والمحترفين.

كما يشمل أول منشأة من نوعها في المنطقة وفي الإمارات لتدريب من يفتقرون إلى الخبرة في ركوب الدراجات، ويوفر إمكانية استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس وغيرها.

وبعد أن كان ميداناً لسباقات الهجن فحسب، تحوّل مسار ند الشبا إلى وجهة مثالية لركوب الدراجات الهوائية، لاسيما أنه يتمتع بموقع مميز نظراً لقربه من مضمار ميدان، وإطلالته الخلابة على «داون تاون دبي» وبرج خليفة، فيما تتم إضاءة المضمار ليلاً، ليتمكّن هواة ركوب الدراجات الهوائية من ممارسة هوايتهم عقب الغروب.

وبإمكان الأطفال أيضاً ركوب الدراجات الهوائية في مسار مخصص لهم.

ولمحبي استخدام الدراجات الهوائية في تنقلاتهم اليومية، سواء انطلاقاً من وعي بيئي وحرص على الحفاظ على البيئة، أو لهدف صحي للحفاظ على اللياقة البدنية، فقد وفرت دبي مسارات خاصة، روعي في تصميمها توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات في مناطق تتسم بالكثافة السكانية. وأبرزها مسار الخوانيج بامتداد 19 كيلومتراً، الذي يربط بين منطقة مردف وحديقة مشرف، ومسار جميرا بطول 16 كيلومتراً، الذي يربط بين مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية، والمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت.

أضف إلى ذلك، مسار ميدان بطول 13 كيلومتراً الذي يصل المنطقة بالخليج التجاري، ومسار القناة المائية (7 كيلومترات) الذي يعتبر واحداً من أحدث المواقع التي تستقطب الزوار في المدينة، كون القناة المائية أصبحت من (#وجهات_دبي) التي يقصدها سكان المدينة وضيوفها، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ومسار مرسى دبي (5 كيلومترات) الذي يخدم قاطني هذه المنطقة التي تتميز بكثافتها السكانية العالية ومرافقها السياحية المهمة.

وتقع أحدث مسارات الدراجات الهوائية التي تحتضنها دبي في قلب الحدث الأبرز في العالم، «إكسبو 2020 دبي»، وصُممت بهدف توفير وسائل تنقل سهلة بين أجنحة 192 دولة مشاركة، فقد نفذ أكثر من 10 كيلومترات من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، إضافة إلى 50 كم من المسارات المشتركة مع المشاة حول محطات حافلات إكسبو. كما تم تزويد المحطات بأكثر من 160 موقفاً مظللاً ومخصصاً للدراجات الهوائية عند محطات إكسبو 2020، وخصصت مسارات مشتركة داخل منطقة إكسبو، بالتنسيق مع المعنيين في «إكسبو 2020 دبي»، وتوفير 23 محطة للدراجات الهوائية المشتركة بالشراكة مع شركة «كريم بايك».

• «بلدية دبي أعلنت إنجاز المرحلة الأولى من أول مسار جبلي من نوعه في الإمارة».



• «مسار القدرة للدرّاجات الهوائية أطول مسار للدراجات الهوائية في دبي».

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