الامارات | «دبي لخدمات الإسعاف» تشارك في «الصحة العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لخدمات الإسعاف» تشارك في «الصحة العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمشاركة في معرض الصحة العربي 2021، الذي سيقام في مركز دبي التجاري.

وتعتزم المؤسسة المشاركة بنموذج من مركباتها التخصصية التي صممت خصيصاً لها، لتكون النسخة الجديدة من مركبات الإسعاف.

وصرّح المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، قائلاً إن المعرض يسهم في إظهار الاهتمام الحكومي بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، والحرص على تطويرها، والارتقاء بجودة واستدامة الخدمات الصحية فيها.

وتشارك المؤسسة بمركبة كبار الشخصيات التي تعد أكثر مركبات الإسعاف تطوراً، وهي وحدة إسعاف نقل مختصة. كما صممت المركبة من الداخل بشكل يوفر الرفاهية والراحة الكاملة للمريض.‬‬

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