الامارات | 2813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2813 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 517 ألفاً و107 فحوص جديدة، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في الدولة 825 ألفاً و699 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاث حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2214 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 1028 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 768 ألفاً و343 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 32 ألفاً و775 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 23 مليوناً و313 ألفاً و672 جرعة، بمعدل توزيع للقاح بلغ 235.72 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

• 23.3 مليون جرعة، مجموع جرعات اللقاح التي تم تقديمها حتى أمس.

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