الامارات | الجناح الجوي في دبي ينقذ ألمانياً تعرض لحادث في الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح الجوي في دبي ينقذ ألمانياً تعرض لحادث في الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارعت النجدة الجوية لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى نقل شخص تعرض لإصابات بليغة نتيجة تدهور درّاجته النارية في منطقة رملية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

وقال نائب مدير مركز الجناح الجوي، العقيد طيار خلفان المزروعي، إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة نارية رملية في منطقة مرغم، وتعرض رجل (ألماني) في العقد الخامس من عمره، لإصابات عدة بليغة، تستوجب نقله جواً على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج نظراً لصعوبة وصول سيارة الإسعاف إلى منطقة الحادث.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تحركت مروحية الإنقاذ الجوي التابعة للجناح إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج، مؤكداً استعداد طاقم مركز الجناح الجوي على مدار الساعة للاستجابة الفورية لكل البلاغات الطارئة، وتلبية النداء لمختلف المهام والأماكن، إضافة إلى مهام الإنقاذ التي تتطلب البحث عن الذين يضلون طريقهم في الصحراء.

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