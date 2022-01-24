الامارات | 4 فئات من الطلبة تعود للتعليم الحضوري اليوم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات من الطلبة تعود للتعليم الحضوري اليوم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود، اليوم، أربع فئات من الطلبة إلى المقاعد الدراسية، مع بداية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.

وشهدت مراكز فحص «كوفيد-19» الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، إقبالاً كثيفاً، لإجراء مسحة الأنف (فحص PCR)، بعدما اشترطت دائرة التعليم والمعرفة تقديم نتيجة فحص «كوفيد-19» سلبية، لم يمر عليها أكثر من 96 ساعة، للسماح للطلبة بدخول الصفوف الدراسية.

وتضمنت فئات الطلبة المسموح لهم بالعودة إلى التعليم الحضوري، رياض الأطفال، وطلبة الحلقة الأولى (من الصف 1-5/ السنة 2-6)، وطلبة الصف 12/ السنة 13، إضافة إلى الطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسة، أما طلبة بقية المراحل الدراسية في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية فيلتزمون نموذج التعليم عن بعد حتى 31 يناير الجاري، موعد استئناف التعليم الصفي لطلبة المراحل الدراسية كافة.

وأرجعت الدائرة حرصها على عودة طلبة الاختبارات الدولية والرئيسة إلى دعمهم في الحصول على درجات عالية، وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس.

وألزمت طلبة المدارس الخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية، والطلبة أصحاب الهمم (من عمر ثلاث سنوات فما فوق)، بغض النظر عن حالة تطعيمهم، تقديم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد-19» بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة.

كما ألزمت الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، توقيع إقرار العودة من السفر، إضافة إلى إلزام العائدين من السفر خلال أسبوعين قبل دخولهم المدرسة تقديم نتيجة فحوص سلبية أجريت في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بجانب نتيجة فحص سلبية بصلاحية لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ دخولهم المدرسة.

وأكدت الدائرة أن الطلبة، بجانب الفحوص المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضعون لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد-19» كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً، بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق.

وأشارت الدائرة إلى استمرار توفير خيار التعليم عن بعد للراغبين في ذلك، حيث يمكن تنسيق ذلك مع المدارس، حيث يتوجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم، وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم، بدايةً من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم الذي اختاروه طوال مدة الفصل الدراسي، لضمان قدرة المدارس على التخطيط الملائم.

فحص مجاني

شهدت مراكز فحص «كوفيد-19» الحكومية والخاصة في أبوظبي، منذ الخميس الماضي، إقبالاً كثيفاً، لإجراء مسحة الأنف (فحص PCR)، استعداداً للعودة إلى التعليم الصفي.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن الطلبة في أبوظبي، يمكنهم إجراء الفحص مجاناً في أي عيادة أو مستشفى، أو مركز طبي خاص أو حكومي، دون الحاجة إلى إبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية.

وقالت إنه يُمكن للطلبة الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب، كبديل عن مسحة الأنف، في عددٍ من المراكز التي تقدّم هذه الخدمة، والمنتشرة في جميع أرجاء الإمارة.

وكثفت المراكز الطبية جهودها لاستقبال المراجعين يومياً، حيث تم تخصيص مداخل خاصة للراغبين في إجراء مسحة «كوفيد-19»، بهدف تسهيل الخدمة على أفراد المجتمع، والتأكد من سلامتهم.

• «إقبال كثيف على مراكز فحص (كوفيد-19) الحكومية والخاصة في أبوظبي لإجراء مسحة الأنف».

• «دائرة التعليم والمعرفة ألزمت الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر».

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