الامارات | سلوكيات خطيرة يقوم بها سائقو الدراجات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خطيرة يقوم بها سائقو الدراجات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض مركز النقل المتكامل بعض سلوكيات سائقو دراجات توصيل الطلبات والتي تشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق، حيث دعت الجميع للالتزام بإجراءات السلامة للمحافظة على أمان الطرقات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز مستويات الأمان والسلامة على الطرق ، ورفع مستوى وعي قائدي الدراجات النارية بمتطلبات القيادة الآمنة وإجراءات السلامة التي تحرص وتشدد عليها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، والتحذير من بعض سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات لأنها تشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news