الامارات | إيقاف رخص قيادة 569 سائقاً في دبي .. احذر هذه المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رخص قيادة 569 سائقاً في دبي .. احذر هذه المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت نيابة السير والمرور في دبي بإيقاف رخص قيادة لـ 659 متهماً بقضايا مرورية خلال العام الماضي مقابل 412 رخصة قيادة خلال عام 2020 بعد إدانتهم بتهم ومخالفات مختلفة منها التسبب في وفاة أشخاص آخرين، وقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية وتهم مرورية متفاوتة الخطورة.

وكشف المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي عن تسجيل 42 قضية بحق سائقين اتهموا بتعريض حياة الآخرين للخطر في عام 2021، مقابل 38 سائقاً بالتهمة ذاتها خلال عام 2020، كما وجهت اتهامات بقيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة إلى 112 متهماً مقابل 94 متهماً في عام 2020.

وأضاف أن إجمالي القضايا التي سجلتها نيابة السير والمرور خلال العام الماضي بلغ 11 ألف و600 قضية مرورية وردت من مختلف مراكز شرطة دبي، و كما سجلت قرابة 20 ألف و201 طلباً من قبل متعاملين عن طريق مركز الاتصال أو استخدام أدوات التواصل الالكترونية والذكية للنيابة العامة المتاحة بهدف تقليل زيارة مراكز الخدمة ، مقارنة بـ (7371) قضية مرورية و10 آلاف و826 طلباً سجلت خلال عام 2020.

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