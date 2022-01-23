الامارات | حادث دراجة يستدعي التدخل الجوي من شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث دراجة يستدعي التدخل الجوي من شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سارعت النجدة الجوية لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى نقل شخص تعرض لإصابات بليغة نتيجة تدهور دراجته النارية في منطقة رملية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

وقال نائب مدير مركز الجناح الجوي العقيد طيار خلفان المزروعي إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة نارية رملية في منطقة مرغم، وتعرض رجل في العقد الخامس من عمره، ألماني الجنسية، لإصابات بليغة، تستوجب نقله جواً على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج نظراً لصعوبة وصول سيارة الإسعاف إلى منطقة الحادث.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تحركت مروحية الإنقاذ الجوي التابعة للجناح إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب، مؤكداً استعداد طاقم مركز الجناح الجوي على مدار الساعة للاستجابة الفورية لكافة البلاغات الطارئة، وتلبية النداء لمختلف المهام والأماكن، إضافة إلى مهام الإنقاذ التي تتطلب البحث عن الذين يضلون طريقهم في الصحراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news