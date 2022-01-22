الامارات | شرطة دبي تحجز 210 مركبة وتحرر526 مخالفة .. وتحذر من هذه الممارسات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحجز 210 مركبة وتحرر526 مخالفة .. وتحذر من هذه الممارسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حجزت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 210 مركبة وحررت 526 مخالفة مرورية لسائقين ارتكبوا مخالفات مرورية جسيمة في منطقة الروية خلال الشهرين الماضيين.

وقال مدير الإدارة العميد سيف مهير المزروعي إن شرطة دبي تلقت بلاغات وشكاوى عدة من الجمهور وسكان المنطقة حيال مركبات يقودها سائقوها بتهور وبصورة استعراضية خطرة، تصل إلى درجة القيادة عكس اتجاه السير، أومن دون لوحات أرقام، وأخرى بأرقام غير واضحة بصورة تخالف الأنظمة والقوانين، مهددين بذلك سلامة الآخرين وأمنهم الشخصي.

وأضاف أن المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، التي تصل غرامتها إلى ألفي درهم و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص وغرامتها 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، وكذلك مخالفة قيادة مركبة بلوحة واحدة وتبلغ قيمة غرامتها 400 درهم.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن استهداف منطقة الروية جاء بعد ورود ملاحظات وشكاوى عدة عن قيام عدد من السائقين بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة. مشيراً إلى أنه تم على الفور تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات لمتابعة حالة الطريق وحركة السير، والتأكد من مدى التزم المركبات بقانون وآداب المرور، ومنع تنظيم الاستعراضات والسباقات. لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أرواح مستخدمي الطريق، وضبط أمن الطريق، والحد من الحوادث المرورية التي تقع نتيجة الاستعراضات أو السباقات.

وأكد أنه بالرغم التحذيرات المتكررة، وحملات التوعية، والحوادث القاتلة التي يتعرض لها هذه الفئة من السائقين بسبب هذه الأفعال الطائشة، لا تزال بعض الأفعال السلبية ترتكب وبصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر. داعياً الجمهور للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور، التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، عن طريق التواصل مع برنامج كلنا شرطة على الرقم 901.

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