الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس البرازيل في وفاة والدته

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس البرازيل في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك في وفاة والدته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس جايير بولسونارو.

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