الامارات | "صحة دبي" تلغي حجر المخالطين العاملين بالمنشآت الصحية وفق 4 شروط

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تلغي حجر المخالطين العاملين بالمنشآت الصحية وفق 4 شروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة في دبي، إلغاء الحجر الصحي للعاملين في المنشآت الصحية والذين ثبت مخالطتهم لحالات إيجابية، وفق أربعة شروط، تتضمن عدم ظهور أية أعراض صحية على المخالط، وإتمام أخذ التطعيمات الأساسية والجرعة الداعمة وكذلك إتمام أخذ التطعيمات الأساسية وأصيب بمرض " كوفيد 19" مسبقا، بالإضافة إلى إتمام أخذ التطعيمات الأساسية مع عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لأخذ الجرعة الداعمة.

وأكدت الهيئة، من جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، على ضرورة الاطلاع والتقيد التام بما ورد في التعميم، مشيرة إلى أنها استندت في قرارها هذا إلى التعليمات الواردة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس " كورونا" في إمارة دبي.

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت الصحية، والتماشي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

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