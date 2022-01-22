الامارات | جمعية الفجيرة الخيرية توفر لـ 3آلاف طالب وطالبة مستلزمات مدرسية ورسوم تعليم

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفجيرة الخيرية توفر لـ 3آلاف طالب وطالبة مستلزمات مدرسية ورسوم تعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت جمعية الفجيرة الخيرية بسداد الرسوم الدراسية لـ 3020 طلبة "مدارس وجامعات" أبناء الأسر المحدودة الدخل المقيمين في الدولة الذين حالت ظروفهم دون سداد الالتزامات المالية تجاه مدارس أبنائهم الطلاب، خصوصاً المتضررين من جائحة كورونا، للعامين الدراسيين 2020/2021وذلك عبر برامج دعم خصصت للعملية التعليمية بلغت كلفتها 27مليوناًو233 ألف درهم.

وقامت الجمعية بإحصاء عدد الطلبة في الأسر المحتاجة والمتأثرة من جائحة كورونا لتوفير جميع متطلباتها التعليمية بسداد الرسوم الدراسية، وتنظيم دروس التقوية التي تمكن الطلبة المستحقين من تطوير مستوياتهم الدراسية.



وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني ، بأنه على الرغم مما شهده عام 2020 وعام 2021 من تطورات وتحديات واجهتها إدارة الجمعية، وبذلت جهوداً كبيرة لتقدم المساعدات للمحتاجين تحت إجراءات وتدابير احترازية مشددة، استحدثت خلالها مبادرات تخدم الفئات المستحقة للمساعدة ممن تأثروا بفيروس "كورونا".



وأضاف أن ما قدمته الجمعية في العامين الماضيين من إنجازات تحققت بفضل من الله وثقة أصحاب الخير، حيث تمكنت الجمعية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجاوز التحديات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتقديم المساعدات النوعية بأساليب مبتكرة تتماشى مع الوضع المستجد.



وأشار إلى أنه بفضل من الله تعالى، وبمساندته أهل الخير والإحسان إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية خلال العامين الفائتين بلغ 172 مليوناً و 917ألف درهم استفاد منها مليون و344 ألف و 423 مستفيد من الأسر الفقيرة والطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل، وحفظ النعمة وعلاج المرضى والشرائح المحتاجة.

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