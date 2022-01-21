الامارات | عودة عدد من الصفوف بالمدارس الحكومية إلى الدراسة الحضورية يوم الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عدد من الصفوف بالمدارس الحكومية إلى الدراسة الحضورية يوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، العودة التدريجية للدراسة الحضورية في المدارس، وذلك بدءاً من يوم الإثنين المقبل، حسب ما أُعلن في إحاطة الحكومة الاتحادية، أخيراً، وستكون العودة لجميع طلبة رياض الأطفال، ولصفوف من الأول إلى الرابع والصف الثاني عشر، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، فيما يستمر طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر في التعليم عن بعد حتى يوم الجمعة 28 من يناير الجاري.

وأضافت المؤسسة في تعميم، أصدرته أخيراً ووزعته على المدارس: "نتابع وإياكم توصيات الجهات المختصة بخصوص عودة التعليم الحضوري في المدارس ورياض الأطفال الحكومية، وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود كان لها بالغ الأثر في تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة على المنظومة التعليمية ككل".

وذكرت المؤسسة أنه في إطار سعي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والكادر الإداري والفني والتعليمي في مدارسهم، واستنادا إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة، فقد تقرر العودة الآمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري ابتداء من يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022م، ومن ثم يتم اتخاذ عدة إجراءات.

وتشمل الإجراءات، أولاً: تكون العودة لأطفال الرياض في جميع رياض الأطفال التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتكون العودة لجميع طلبة الحلقة الأولى (الصفوف 1، 2، 3، 4) في جميع المدارس التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتكون العودة لجميع طلبة الصف الثاني عشر في الحلقة الثالثة في جميع المدارس التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وشددت المؤسسة على أن تكون العودة وفق اشتراطات وإجراءات وتدابير احترازية هي إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لجميع الطلبة والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها عن 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.

كما يجب على جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول الى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها، وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 96 ساعة، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة من خلال الالتزام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد الآمن، وتعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعار أخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ولفتت المؤسسة إلى أن مراكز الفحص تحدد حسب، أولاً المطعمين: في المراكز المدرسية التي يتم تعميمها من قبل المؤسسة لاحقاً، وثانياً غير المطعمين: في المراكز الصحية الحكومية التي يتم تعميمها من قبل المؤسسة لاحقاً.

ودعت المؤسسة المدارس إلى توعية أولياء أمور الطلبة بأن صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لفترة 96 ساعة عند دخول الطلبة للمدارس ( 4 أيام تسبق الدوام المدرسي)، وكذلك إجراء فحص دوري لمسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين و يتطلب إجراء الفحص قبل إنقضاء مدة 14 يوم.

ووجهت المؤسسة بضرورة استمرار طلبة الصفوف (9، 10، 11) في التعليم عن بعد لغاية يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022، ويستمر طلبة الحلقة الثانية (الصفوف 5، 6، 7، 8) في التعليم عن بعد في الفترة لغاية يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022، وتلتزم مدارس الحلقة الثانية بدوام الهيئة الإدارية والتعليمية بنسبة 50% خلال فترة التعليم عن بعد.

ووجهت المؤسسة بأن يتم إجراء الاختبارات حضورياً في المدارس

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