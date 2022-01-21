الامارات | شرطة دبي تقبض على زائر عربي بسبب فعل فاضح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تقبض على زائر عربي بسبب فعل فاضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القت شرطة دبي القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي الذي أشار إلى أن الشرطة اتخذت الاجراءات اللازمة بحقه، وجاري التحقيقات في الواقعة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي للزائر وهو عار تماماً، يقترب من سائق دراجة توصيل "ديليفري" وحارس أمن ثم لاذ بالفرار من المكان، قبل وصول الشرطة، لكن تم تحديد هويته والقبض عليه لاحقاً، وتبين أنه يعاني من اضطراب نفسي، وتم اتخاذ اللازمة حياله.

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