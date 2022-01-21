الامارات | «بلدية دبي»: فرق طوارئ للتعامل مع الحالة المناخية ورقم مجاني للتواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي»: فرق طوارئ للتعامل مع الحالة المناخية ورقم مجاني للتواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي تأهبها الكامل للتعامل مع الحالة المناخية التي تمر بها الدولة، من خلال تشكل فرق طوارئ، موزعة على كافة أنحاء الإمارة، وفق رئيس فريق إدارة المخاطر والطوارئ في بلدية دبي الدكتورة نسيم رفيع.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدات التنظيمية وفرق العمل المختصة على أتم الاستعداد لمواجهة الحالة الجوية التي تتعرض لها الدولة حاليا، وبإمكان أفراد المجتمع التواصل من خلال الرقم المجاني 800900 على مدار الساعة ( 24/7) الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو البلاغات ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه تحقيقا لرؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، فان العمل جاري على مواصلة الجهود المكثفة للتعامل مع تقلبات الطقس، في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 ساعة، بناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس في إمارة دبي، يتم الأخذ بالإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة.

وأوصت بلدية دبي كافة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة و الحذر والحفاظ على سلامتهم خصوصا في المناطق المفتوحة والشواطئ، والحفاظ على سلامة الأطفال وعدم السماح لهم بالتواجد خارج المنزل بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات السلامة الأخرى و متابعة حالة الطقس من خلال القنوات الرسمية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news