الامارات | ضبط 2750 مركبة مزعجة في أبوظبي خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2750 مركبة مزعجة في أبوظبي خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها ضبطت 2750 مركبة خلال عام 2021، تصدر أصواتاً مزعجة، وتسبب ضجيجاً، نتيجة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة، من دون ترخيص، محذرة من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، خصوصاً السائقين الشباب، والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج، والقيادة بتهور على بعض الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات أن الضجيج الصادر من المركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين، ومستخدمي الطريق، وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتطبيق المادة (20) من قانون السير والمرور «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً» غرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص غرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

• شرطة أبوظبي دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات الصادر عنها ضجيج مزعج في الأحياء السكنية.

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