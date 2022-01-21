الامارات | 3014 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3014 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 504 آلاف و831 فحصاً جديداً لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3014 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 816 ألفاً و945 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2204 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1067 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 764 ألفاً و731 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 60 ألفاً و354 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و202 ألف و105 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 234.59 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

• الوزارة حثت المجتمع التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع.

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