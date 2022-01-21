الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت ثماني طالبات من كليات التقنية العليا في رحلة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، على مدار يومين، بهدف تعزيز مهارات الطالبات على مستوى القيادة والتواصل الثقافي، دعماً لتمكين المرأة.

وجاءت الرحلة برعاية «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، في إطار الشراكة، وتم اختيار الطالبات المشاركات من مختلف التخصصات وفروع الكليات على مستوى الدولة، وفق معايير ترتبط بالتميز الأكاديمي، والمقابلة الشخصية، وتقييم المهارات، خصوصاً المتعلقة بالعمل الجماعي، ومشاركة الأفكار والخبرات، والرغبة في الاستفادة المثلى من أهداف الرحلة.

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