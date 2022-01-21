الامارات | 150 شاغراً للمواطنين في «الإسعاف الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 شاغراً للمواطنين في «الإسعاف الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح «الإسعاف الوطني» 150 شاغراً وظيفياً جديداً للكوادر المواطنة من الجنسين، من حملة مؤهل الثانوية العامة، وذلك لتأهيلهم للعمل في مهنة «مسعف» من دون شرط الخبرة، وراتب يبدأ من 14500 درهم.

ويهدف برنامج المسعفين إلى استقطاب الباحثين عن عمل من حملة الثانوية العامة وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات الطبية والمساندة من خلال برنامج «المسعف الإماراتي».

ويسعى البرنامج، المعتمد من دائرة الصحة في أبوظبي، للإسهام في تعزيز خطط التوطين عبر إكساب كوادر إماراتية المعرفة والكفاءة المهنية.

ويتم قبول الطلبة للانضمام في البرنامج وفقاً لمجموعة من المعايير تشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات مع حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى، وأن يكون عمره ما بين 18 و35 عاماً، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة إنهاء الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وضرورة اجتياز المتقدمين كافة للمقابلة الشخصية، إلى جانب حيازة رخصة قيادة إماراتية سارية المفعول والإلمام بأساسيات التخاطب باللغة الإنجليزية.

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