الامارات | انخفاض في «الحرارة» اليوم.. وفرص لتشكّل الصقيع غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في «الحرارة» اليوم.. وفرص لتشكّل الصقيع غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مائلاً للبرودة نهاراً وبارداً ليلاً، يصبح مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر، الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي، وشديد الاضطراب إلى مضطرب في بحر عمان.

وأوضح أن الطقس غداً سيظل مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، مع فرصة تشكل الصقيع صباحاً على بعض المناطق، لافتاً إلى أن الطقس يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، فيما تخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً، وتتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية، وتكون قوية إلى نشطة السرعة تصبح معتدلة، تراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيصبح رطباً صباحاً على المناطق الداخلية الشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على بعض المناطق الساحلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الإثنين المقبل، توقع المركز أن يكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

كما يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتميز شهر يناير الجاري بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل، بوجه عام.

ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، تتأثر بها الدولة وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وخلال هذا الشهر تتأثر المنطقة أيضاً بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وتتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار. كما تشهد الدولة نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة. كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وأوضح المركز أن الرطوبة النسبية تزداد، خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف. ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

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