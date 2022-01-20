الامارات | "صحة دبي" تخصص 4 مراكز لفحوصات كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تخصص 4 مراكز لفحوصات كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت هيئة الصحة بدبي 4 مراكز جديدة لقائمة مراكز الفحص المخبري لــ كوفيد-19، والتي تزيد عن 200 مركز (حكومي وخاص)، موزعة في جميع أنحاء إمارة دبي، وذلك تسهيلاً على أفراد المجتمع على إجراء ما يلزم من فحوصات للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وفقا لاستراتيجية فحص كوفيد19 في امارة دبي.

وتمثلت المراكز عن طريق الفحص بالمركبة في منطقة المنخول، ومنطقة ند الشبا، ومنطقة ند الحمر، وكل منها يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 فحص في اليوم، وهي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون موعد مسبق وذلك بالتعاون مع مختبرات (يونيلاب)

كما أضافت الهيئة (قاعة اللسيلي للأفراح) لإجراء فحوصات كوفيد-19، وحددت مواعيد الفحص فيها من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً خلال أيام العمل المقررة من (الإثنين إلى الجمعة) وبموعد مسبق يمكن للراغبين تسجيله من خلال تطبيق الهيئة (DHA).

وأوضحت "صحة دبي" أنه تم التوسع في نطاق الفحوصات لتعزيز الأمن الصحي في المجتمع، وأعربت عن تقديرها لمستوى الوعي المجتمعي، وضرورة مشاركة الجميع في التصدي لجائحة كوفيد-19، وتسريع خطوات التعافي.

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