الامارات | بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين سالم المرّي مديراً عاماً لمركز محمد بن راشد للفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين سالم المرّي مديراً عاماً لمركز محمد بن راشد للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بصفته رئيساً لمركز محمد بن راشد للفضاء، قراراً بترقية سالم حميد المرّي، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وتعيينه مديراً عاماً للمركز، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يمتلك سعادة سـالم المرّي خبرة مهنية اكتسبها على مدار 15 عاماً من الإسهامات المميزة في قطاع الفضاء الوطني عبر عدد من البرامج الرائدة بما فيها: برنامج الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ 2117، ومشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل"، وبرنامــج الإمــارات لــرواد الفضــاء، وبرنامــج تطويــر الأقمــار الاصطناعية، ويتولى حالياً الإشراف علـى الخطـة الاسـتراتيجية الطموحـة لتوسـيع نطـاق أعمال مركـز محمـد بـن راشـد للفضـاء، عبر انضمـام المركـز إلى مجـالات علميـة جديـدة وتطويـر تقنيـات تدعم عمليـات استكشـاف الفضـاء المسـتقبلية.

في العام 2014، حصـل علـى جائزة "أوائل الإمـارات" تقديراً لدوره كمديـر لمشـروع تطويـر أول قمريـن اصطناعييـن إماراتيين لأغــراض الرصــد ومراقبــة الأرض، وهما "دبي سات 1" و"دبي سات 2"، وترأس لجنـة إعداد الملـف الرسـمي لاستضافه الـدورة الثانية والسبعين للمؤتمر الدولـي للفضـاء، كما تولى رئاسة اللجنـة المنظمـة لهـذا الحـدث العالمـي الـذي اسـتضافته دبي في أكتوبر 2021 وكذلك تمثيل دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة ومركز محمد بن راشد للفضاء في العديد من المؤتمرات الدولية واللجان المختلفة في الأمم المتحدة ومنظمة الفضاء الدولية وغيرها، وفي العام 2016 تم انتخابه كأول عضو من دولة الامارات العربية المتحدة في أكاديمية الفضاء الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news