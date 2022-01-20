الامارات | «طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات والدرّاجات النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات والدرّاجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدرّاجات النارية من الفئات: (H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z ).

ويحمل المزاد الإلكتروني الرقم (66) في سلسلة مزادات الهيئة الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدرّاجات النارية.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من يوم الإثنين 24 يناير، فيما ينطلق المزاد الإثنين 31 يناير الجاري في الثامنة صباحاً، ويستمر خمسة أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين (أم رمول، البرشاء، ديرة).

ويمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال تطبيق «دبي درايف».

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة واسعة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام من دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها الهيئة خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news