الامارات | 2902 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2902 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 518 ألفاً و300 فحص جديد، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2902 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 813 ألفاً و931 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2200 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1285 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 763 ألفاً و664 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news