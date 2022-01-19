الامارات | عروض فنية واستعراضية بـ«ميركاتو» ضمن فعالية «دبي للتسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية واستعراضية بـ«ميركاتو» ضمن فعالية «دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت في دبي عروض مهرجان دبي للتسوق، حيث نظم مركز ميركاتو للتسوق يوما للمرح العائلي استمتع خلاله الحضور بمجموعة من العروض الرائعة على المسرح الرئيسي.

وبدأت الفعالية بعروض الرسم الكاريكتوري لشخصياتهم من قبل أحد فناني الكاريكتور المبدعين ومشاهدة عرض الرسم السريع الذي أدهش الحضور، حيث قام الرسام برسم قطعة فنية ساحرة في غضون دقائق ومن ثم تفاعل الحضور مع مجموعة ماغريت للرقص الاستعراضي، حيث أدت المجموعة عرض الألعاب البهلوانية الراقصة ضمن رؤية معاصرة للفن العالمي تضم الخيال والرقص والسيرك بأداء مذهل وشيق في أجواء مليئة بالمرح والتشويق.

ويستمر ميركاتو بتقديم مجموعة من العروض الفنية حتى 30 يناير، ومنها رقصة الهيب مع محترفي رقص الهيب هوب بالرقص على المسرح والعرض البهلواني السريع لفنانين محترفي الأداء يقدمون عرضاً خاصا للألعاب البهلوانية مليئة بروح الدعابة.

ويتيح ميركاتو الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 15.000 درهم اسبوعياَ عند التسوق بمبلغ 200 درهم أو أكثر في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا فيما يقضي الأطفال أوقاتاَ ممتعة في ورش العمل الفنية والتعليمية.

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