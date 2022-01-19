الامارات | متى يكون كوفيد-19 معدياً؟ ...الإمارات للخدمات الصحية توضح

شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون كوفيد-19 معدياً؟ ...الإمارات للخدمات الصحية توضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ينتقل من شخص لآخر خلال 10 أيام من التعرض للإصابة بالفيروس.

وذكرت المؤسسة أن الدراسات العملية الحديثة كشفت أن العدوى تعتبر في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى، وتنخفض بسرعة ما بين يومي "السابع والعاشر" من المرض، لذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي، لمدة 10 أيام تفادياً للمخالطة، وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ودعت المؤسسة كافة فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، والتباعد الجسدي والاجتماعي، للحد من الإصابة بالمرض، كذلك ضرورة الحصول على اللقاحات وجرعاتها التعزيزية لتقوية الجهاز المناعي في مواجهة الفيروس.

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