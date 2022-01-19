الامارات | تركيب 18516 عداداً ذكياً في الشارقة خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 18516 عداداً ذكياً في الشارقة خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لـ4089 موقعاً وتركيب 18 ألفاً و516 عداداً ذكياً وتشغيل 637 محولاً في مختلف المناطق السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة خلال عام 2021. وأكد مدير إدارة خدمات الكهرباء الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يحقق العديد من المزايا والاستفادة للهيئة والمتعاملين على حد سواء. وأشار إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بتقديم مقاول الكهرباء طلب توصيل الخدمة في إدارة الخدمات المشتركة بعد استكمال 80% من مرحلة إنجاز المشروع، ثم تحويل الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشأة بالكهرباء وزيارة ميدانية من قبل مهندس مختص لمعاينة الموقع لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد - حجم وطول الكبل)، بناءً على الحمولة المطلوبة.

ويتبع ذلك تحويل الطلب تلقائياً بعد فتح طلب التوصيل في إدارة الخدمات المشتركة إلى قسم التفتيش، ويحدد موعد فحص الموقع خلال يومي عمل، للتأكد من سلامة التسليكات والتوصيلات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات لدى الهيئة، ثم تسليم شهادة الفحص بعد اجتياز فحص الكهرباء التي تخول صاحب المشروع استخراج شهادة توصيل الخدمات من البلدية.

وبعد التأكد من استيفاء الرسوم التي تتضمن رسوم التوصيل والمواد، يتم تركيب العداد وتمديد الكيبل والتوصيل إلى النقطة الرئيسة لحين إحضار شهادة توصيل الخدمات/شهادة الإنجاز من البلدية، وبعد إحضار الشهادة يتم تشغيل خدمة الكهرباء للمشروع.

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