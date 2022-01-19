الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرتون

قالت متسوقة إنها اشترت «كرتون خضار»، يحتوي على عبوة بحجم خمسة كيلوغرامات، بسعر خمسة دراهم فقط في المساء، فيما كان يباع صباحاً بسعر 25 درهماً، متسائلة عن مبررات رفع السعر في الصباح بهذا القدر، مادام يمكن بيعه بخمسة دراهم فقط!

صيانة

أفاد مستأجر في عجمان بعدم وجود صيانة دورية في المبنى الذي يسكنه، مشيراً إلى أن مهمة مديري العقارات والملاك أصبحت تنتهي بمجرد تسليم الوحدة للمستأجر!

نقد

أفاد قراء، بأن بعض المطاعم والمتاجر، لا تقبل الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 درهماً، بدعوى أنها غير التي يعرفونها واعتادوا عليها. واقترحوا عمل حملة توعية بين منافذ البيع جميعها للتعريف بالورقة الجديدة.

احتيال

يتلقى مقيمون في الدولة، اتصالات من مصادر خارجية مجهولة، تعرض عليهم الاستثمار في تداول العملات والسلع عبر الإنترنت، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة، من بينها الوقوع في شباك الشركات الوهمية التي يكون هدفها الاحتيال.

وقوف

اشتكى قراء الوقوف المفاجئ للمركبات في منطقة سيتي ووك في دبي، لنزول وصعود الركاب، غير آبهين بتعطيل حركة السير خلفهم.

قطط

أفاد قراء بانتشار القطط بأعداد كبيرة أمام المباني السكنية في بعض المناطق بالشارقة، مشيرين إلى أن ما عزز هذه الظاهرة هو قيام بعض السكان بتوفير الطعام لها باستمرار، حتى تحولت بعض مداخل البنايات إلى أماكن لتجمع الذباب والروائح الكريهة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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