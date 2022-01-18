الامارات | «الأرصاد»: الأمطار مستمرة غداً.. و«الحرارة» تصل إلى «1 درجة مئوية» صباح الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الأمطار مستمرة غداً.. و«الحرارة» تصل إلى «1 درجة مئوية» صباح الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أن يصبح الطقس رطبا ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ليلا.

وبحسب المركز تتعرّض الدولة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل إلى «موجة باردة»، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل درجة الحرارة الصغرى في بعض المناطق الجبلية إلى درجة مئوية واحدة، نتيجة هبوب رياح شمالية غربية ناتجة عن المرتفع السيبيري القادم من وسط أوروبا والممتد إلى الجزيرة العربية، يقابله منخفض جوي سطحي قادم من الشرق يؤدي إلى ما يسمى بالانحدار الضغطي الذي يعمل على تسارع الرياح، وتكون الرياح باردة ونشطة تصل سرعتها إلى 65 كم/س أو تزيد خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية.

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