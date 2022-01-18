الامارات | "الموارد البشرية والتوطين": تطبيق منظومة متكاملة لضمان الصحة والسلامة في سكن العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية والتوطين": تطبيق منظومة متكاملة لضمان الصحة والسلامة في سكن العمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما الكترونيا يسمى /نظام السكن العمالي/ الذي يعتبر نظاما متكاملا ومترابطا بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية إبراهيم عبد الرحمن العماري ان الوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.

وقال لـ"مجلة سوق العمل الالكترونية" التي تصدر عن الوزارة ان اشتراطات منظومة الصحة والسلامة المهنية تشمل ضرورة أن يكون مبنى سكن العمال والموقع العام ملائمين وصالحين للسكن، إلى جانب وجود لافتة واضحة باسم المنشأة على المدخل باللغتين العربية والانجليزية، فضلا عن الالتزام بعدم فرش الأرضيات بالسجاد والموكيت ووجود أسرة لجميع العمال.

وأشار الى ضرورة ان يوفر أصحاب العمل الكهرباء والماء وتزويد جميع الغرف بأنظمة التكييف وتوفير الإنارة الكافية، إلى جانب عدم استخدام الغرف لغسل الملابس أو الطبخ أو الأكل، فضلا عن اشتراط أن تكون مباني السكن العمالي من المواد غير القابلة للاشتعال.

وحددت اشتراطات الصحة والسلامة التي تطبقها الوزارة في السكن العمالي بأن يتم توزيع العمال حسب النظام المتبع وهو 3 متر مربع لكل عامل، إلى جانب أن تكون حالة الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ جيدة، مع وجود خزائن حديدية للملابس، فضلا عن اشتراط أن تكون الأسقف من مادة غير الأسبستوس.

وتتضمن الاشتراطات كذلك توفر أرفف خاصة للأحذية عند مدخل الغرفة، ودورات مياه بأعداد مناسبة للعمال، على أن يكون هناك حمام لكل 8 عمال، مع وجود لوازم الحمامات الضرورية للاستخدام، إلى جانب أن تكون أبواب الحمامات بحالة جيدة وأن يتم صرف المجاري بشكل صحي وجيد مع توافر مراوح الشفط.

وتشترط الوزارة في سكن العمال أيضا وجود المطابخ وصالات الطعام وتوفر مكان آمن ومخصص لاسطوانات الغاز خارج المطبخ وأن تكون المطابخ نظيفة ومزودة بمراوح الشفط ومياه الشرب من خلال برادات المياه النظيفة والمفلترة إلى جانب ضرورة وجود أوعية مناسبة لحفظ النفايات.

وتلزم اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال وجود خزانات مياه نظيفة محكمة الإغلاق، وأن يتم التعاقد مع شركات خاصة للنظافة ومكافحة الحشرات، إلى جانب العمل على صيانة خزانات المياه بشكل دوري وتوفير جهاز قاتل للحشرات بالمطابخ وصالات الطعام.

وتتضمن الاشتراطات أيضا توفير غرفة للاسعافات الأولية تحتوي على أدوات ومستلزمات تلك الإسعافات مع وجود طفايات حريق صالحة للاستعمال وموزعة بشكل مناسب، وتوفير مضخات وخراطيم مياه صالحة للاستعمال، إلى جانب توفر جرس إنذار الحريق ولوحات إرشادية تبين مخارج الطوارئ وتوفير نقطة تجمع.

وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة ان /نظام السكن العمالي/ يتيح للملاك تسجيل سكناتهم العمالية عبر النظام على الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae مع تقديم كل المستندات التي تدل على صلاحية السكن وتطبيقه لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومن ثم يقوم أصحاب العمل بتسجيل السكنات المستأجرة وإضافة العمال عبر البوابة المخصصة لهم في النظام مما يتيح لأصحاب العمل إثبات التزامهم بالاشتراطات والمعايير بالإضافة الى مساعدة أصحاب العمل في الحصول على السكنات العمالية المناسبة دون عناء.

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