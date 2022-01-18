الامارات | مدارس خاصة تنظم حصتي تقوية للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تنظم حصتي تقوية للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدارس خاصة بالإمارات الشمالية، إضافة حصتي تقوية للطلبة بمختلف المراحل الدراسية، لتدارك الدروس التي تفوتهم بسبب الأعطال الفنية التي تحدث في التعليم «عن بعد»، أو نتيجة عدم دخولهم إلى الحصص في الوقت المناسب.

وحددت الخميس من الخامسة مساء حتى السادسة والنصف توقيتاً لحصتين إضافيتين.

وشرحت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها لذوي طلبتها، أن الحصتين الإضافيتين، اللتين أطلقتهما الخميس الماضي، ستشملان المواد الدراسية كلها، وأنهما تهدفان لرفع مستوى الطلبة الدراسي، خصوصاً أن بعضهم يعاني أحياناً وجود خلل تقني في الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يستخدمونها في التعليم عن بعد، الأمر الذي يتسبب في ضياع جزء كبير من الحصة الدراسية.

وقالت إن إضافة حصتين كل يوم خميس إلى جدول الحصص المسائية، بعد مرور ساعتين ونصف الساعة على انتهاء الدوام بنظام التعليم عن بعد، يعطي الطلبة فرصة كافية لأخذ قسط من الراحة قبل العودة إلى حصص التقوية.

وتابعت أن الحصص المسائية ليست إلزامية، ولا يتم تسجيل الحضور والغياب فيها لأي طالب، لافتة إلى أن «الأمر متروك لذوي الطلبة لتحديد المواد الدراسية سيحضرها أبناؤهم».

وأوضحت أن «الحصتين المسائيتين ستركزان على مادتين من المنهج الدراسي أسبوعياً، لمراجعة ما أخذه الطلبة وإعادة أي جزء يحددونه»، مشيرة إلى أن «الحصتين المسائيتين جاءتا بسبب ملاحظات من ذوي طلبة بشأن عدم فهم أبنائهم لبعض الأسئلة في المواد الأساسية، وتأخر دخولهم النظام الإلكتروني، وعدم وضوح صوت المعلم، والظروف التي يعانيها ذوو طلبة نتيجة عدم توافر أجهزة ذكية وإلكترونية كافية في المنزل، واعتماد بعضهم على الهواتف الذكية».

وأكدت أن الحصتين المسائيتين لاقتا ترحيباً من ذوي الطلبة، حيث سجلت المدارس حضور 95% من الطلبة للحصتين المسائيتين خلال تطبيقهما للمرة الأولى الخميس الماضي.

وتابعت أن حرص ذوي الطلبة على تقوية أبنائهم في المواد الأساسية من خلال الحصتين المسائيتين اللتين تنفذهما المدارس يسهم في رفع مستواهم التعليمي وتخفيف الضغط على الكوادر التعليمية أثناء الحصص الدراسية الصباحية.

وأكدت تقييم تجربة التعليم «عن بعد» بشكل مستمر ورصد ملاحظات ذوي الطلبة والعمل على التجاوب معها من خلال إجراء الاجتماعات بين رؤساء الأقسام وذوي الطلبة، بهدف تطوير عمل الهيئة التدريسية وتفادي أي ملاحظات تحدث أثناء الحصص.

• 90 دقيقة مدة الحصتين الإضافيتين.

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