الامارات | «طرق دبي» تطالب السائقين بالحيطة والحذر في الأجواء الضبابية والماطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطالب السائقين بالحيطة والحذر في الأجواء الضبابية والماطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الضبابية والماطرة، ودعتهم إلى القيادة الآمنة في الأيام والأسابيع المقبلة، التي قد تشهد هطول الأمطار، وترتفع فيها فرص وقوع الحوادث المرورية، بسبب انزلاق الإطارات على الطرق المبللة.

وأكدت الهيئة أنها ستبث رسائل توعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات الاتصال، لتوعية أفراد الجمهور بقواعد وإرشادات السلامة المرورية، أثناء تغير الأحوال الجوية مع قدوم موسم الشتاء، وتزايد فرص هطول الأمطار.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق، ميثاء بن عدي، إن الهيئة تركز في حملة التوعية على مجموعة من النقاط الإرشادية التي تساعد السائقين على تجنب الحوادث التي تتسبب فيها الأحوال الجوية، وتغيرات الطقس، وضرورة ترك مسافة أمان إضافية، والانتباه لمفاجآت الطريق، وتجنب الانشغال بشيء آخر غير القيادة، وأن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة، والسرعة في الحدود المعقولة، وأقل من السرعة المقررة للطريق.

وأشارت بن عدي إلى أن رسائل التوعية تركز على تنبيه السائقين حول متطلبات القيادة في الأجواء الماطرة، وضرورة التركيز مع الحذر والانتباه أثناء القيادة، حيث تؤدي السرعة الزائدة على الطرقات المبللة إلى مفاجآت لا يمكن للسائق تفاديها بالسرعة والوقت المناسبين.

ودعت الهيئة السائقين إلى تفقد مركباتهم وصيانتها، لاسيما مصابيح الإضاءة، ومساحات الزجاج، والإطارات، ومكابح المركبة، لأنها من الأدوات التي تزيد من قدرة السائق على الرؤية، وعلى التحكم في المركبة في الأجواء الماطرة، كما دعت السائقين إلى خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والتوقع دائماً بتوقف حركة السير في الطريق في أي وقت.

نصائح وإرشادات

1- اترك مسافة أمان إضافية بينك وبين المركبة التي أمامك، وكن مستعداً لأي حوادث أمامك.

2- كن يقظاً ولا تدع أي شيء داخل مركبتك يشتت انتباهك، مثل الهاتف المتحرك وغيره.

3- احرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة، واستخدم المساحات والإضاءة الخارجية.

4- إذا كان الضباب كثيفاً، ولا يمكن متابعة السير، أوقف مركبتك خارج الطريق.

5- راقب سرعتك باستمرار، قد تكون سرعتك أكثر مما تظن، وإذا كان كذلك، فاخفض السرعة.

6- استخدم مصابيح الضباب، بجانب المصابيح العادية للمركبة.

7- لا تستخدم أضواء المصابيح العالية في الأجواء الضبابية، ما يتسبب في انعدام الرؤية.

8- لا تستخدم إشارات الضوء الرباعية إلا في الحالات الطارئة.

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