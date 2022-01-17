الامارات | فرصة لسقوط أمطار غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لسقوط أمطار غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومع السحب.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 14:03 والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 20:07 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 04:23 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 54:04.

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