الامارات | الصحة تعلن تقديم 17,892 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تقديم 17,892 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 17,892 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23,108,541 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 233.65 جرعة لكل 100 شخص.

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