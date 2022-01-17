الامارات | شرطة ابوظبي: السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب حادث الصهاريج وحريق منطقة الانشاءات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ابوظبي: السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب حادث الصهاريج وحريق منطقة الانشاءات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك ..كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

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