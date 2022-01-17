الامارات | محمد بن راشد يفتتح قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يفتتح قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في مركز المعارض بإكسبو دبي 2020 بحضور عدد كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة وعدد من رؤساء الدول والوزراء ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.

و قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر في كلمة الافتتاح الرئيسية «أن الإمارات حريصة على اغتنام الفرص الاقتصادية للتحول في قطاع الطاقة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف» أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاماً أثبتت نجاحها.«

وأشار» أن نجاح إكسبو 2020 دبي باستضافة العالم والحفاظ على سلامته في ظل هذه الجائحة العالمية هو حقاً إنجاز كبير ومتميز في حد ذاته.«

وأكد» أنه تماشياً مع شعار إكسبو، نحن مجتمعون هنا ضمن إرادة مشتركة لصنع المستقبل من خلال تواصل العقول.

وبين الجابر «أن الإمارات موطن لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم بجانب تبني مساراً منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحرص على تسريع الخطى استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.

وأضاف الجابر«أن الإمارات ستتبع نهجاً عملياً في (COP28) لتحقيق التقدم المطلوب وسيكون مؤتمراً شاملاً يحتوي الجميع».



وأوضح «أن القدرة الإنتاجية لـ»مصدر«تضاعفت بعد الشراكة بين أدنوك وطاقة ومبادلة وطموحنا هو الوصول إلى 100 جيجاواط ثم مضاعفتها إلى 200 جيجاواط، ونقدم دعوة مفتوحة للعالم لمشاركة الإمارات و»مصدر«لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وختم«إذا أردنا النجاح في التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، يجب أن ندرك أنه لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية. بل يجب أن نتحلى برؤية واقعية تواكب تطلعاتنا للمستقبل. وأن نبحث عن الحلول عند أصحاب الخبرة العملية في مجالات الطاقة، وأن ندرك دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم».

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