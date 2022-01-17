الامارات | 3067 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3067 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 385 ألفاً و950 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 3067 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 805 آلاف و248 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

‌‎‌‎وأعلنت عن تقديم 24 ألفاً و480 جرعة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و90 ألفاً و649 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 233.47 جرعة لكل 100 شخص.

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